العالم اليوم - "سالك" الإماراتية تعلن عن توزيعات أرباح بقيمة 548 مليون درهم

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 أغسطس 2023 10:20 صباحاً - أعلنت شركة سالك الإماراتية عن توزيع كامل أرباحها خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة 548 مليون درهم (149 مليون دولار)، بحسب ما ذكرته الشركة في بيان الجمعة بشأن نتائج أعمالها.

وحققت الشركة نموا في إيراداتها خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 9.7 بالمئة على أساس سنوي، لتفوق المليار درهم، نتجت بشكل أساسي من نمو رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية بنسبة 10.7 بالمئة. وزاد صافي الأرباح في أول ستة أشهر من العام بنسبة 3.6 بالمئة.

وفي الربع الثاني منفردا، ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 13.1 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 517 مليون درهم، وبلغ صافي الربح 273 مليون درهم، بدون تغيير كبير عن الربع السابق رغم التأثيرات الموسمية، بحسب البيان.

وقالت سالك، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، إنها سجلت في الربع الثاني من العام الجاري، أعلى إيرادات فصلية من رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية منذ أطلقت عملياتها في 2007، بقيمة بلغت 455 مليون درهم، "وذلك بفضل التوسع القوي في الأنشطة السياحية والتجارية بإمارة دبي".

وارتفع عدد الرحلات المولدة لإيرادات في الربع الثاني لتتجاوز مستويات الذروة قبل كورونا، محققة رقما قياسيا جديدا بواقع 113.8 مليون رحلة خلال الربع الثاني، "مدعومة بالاقتصاد الكلي القوي لإمارة دبي"، بحسب البيان.

وزاد عدد الحسابات النشطة المستخدمة لبوابات سالك بنسبة 5 بالمئة بالربع الثاني لتصل إلى 2.2 مليون حساب، كما زاد عدد المركبات المسجلة بنسبة 8 بالمئة إلى 4 ملايين مركبة.