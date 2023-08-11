العالم اليوم - حرب أوكرانيا.. لماذا التركيز على خاركيف مؤخرا؟

انتم الان تتابعون خبر حرب أوكرانيا.. لماذا التركيز على خاركيف مؤخرا؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة
شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 أغسطس 2023 10:20 صباحاً - التركيز في الصراع الروسي الأوكراني يتحول إلى مقاطعة خاركيف، حيث أعلنت أوكرانيا عن بدء الإجلاء الإلزامي للسكان من منطقة كوبيانسك في المقاطعة.
الإدارةُ العسكرية طلبت إخلاء المناطق القريبة من المعارك، داعيةً سكان البلدات التي تمَّتِ استعادتُها إلى المغادرة، خاصة سكانَ كوبيانسك.
يأتي ذلك بينما أعلن الجيش الروسي تعزيز مواقعه على جبهة كوبيانسك في خاركيف شمال شرقي أوكرانيا.
فما أهمية المنطقة للطرفين؟ ولماذا تحول التركيز عليها مؤخرا؟
من كييف، يقول الخبير في الشؤون السياسية والعسكرية، بيتر زلماييف، في حديثه لبرنامج "غرفة الأخبار" على قناة "دوت الخليج":
- الروس يريدون من القوات الأوكرانية أن تسحب بعضا من قواتها من الجنوب.
- كوبيانسك هي مدينة خسرتها روسيا أثناء الهجوم على خاركيف في سبتمبر الماضي.
- السيطرة عليها مرة أخرى ستخدم أهدافا عديدة لروسيا.
- كوبيانسك هي مركز اتصالات ومركز للنقل للسكك الحديدية، القوات الروسية يمكن أن تتلقى الإمدادات من شرق أوكرانيا.
- ثانيا، سيكون هذا الأمر نصرا رمزيا، لأن روسيا لم تحقق نجاحا معتبرا في السيطرة على مدن.
- الروس يأملون في السيطرة على هذه المدينة المتواجدة في خاركيف لرفع معنوياتهم وتغيير المعادلة لصالحهم.
نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر حرب أوكرانيا.. لماذا التركيز على خاركيف مؤخرا؟ .. في رعاية الله وحفظة