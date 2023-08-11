العالم اليوم - "أسباب غريبة" وراء عدم القدرة على الطلاق.. تعرف عليها

انتم الان تتابعون خبر "أسباب غريبة" وراء عدم القدرة على الطلاق.. تعرف عليها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 أغسطس 2023 12:19 مساءً - كشفت دراسة بريطانية أسبابا غريبة وراء عدم القدرة على الطلاق، إذ أشارت إلى أن غلاء السكن والرهن العقاري، يزيدان من صعوبة الانفصال.

ووفق دراسة جديدة، فإن أشخاصا متزوجين يبقون معا لتعذر القدرة على دفع كلفة الانفصال المادية.

وكلفة الانفصال هنا لا تعني إجراءات المحاماة فقط، بل ما يترتب على الطلاق من نفقات الأطفال والمعيشة ومصاريف تعليمهم.

ففي بريطانيا مثلا، يستمر ثلث المتزوجين في علاقاتهم بسبب عجزهم عن تحمل كلفة العيش وحدهم في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار الرهن العقاري.

وفي المجمل، يحذر خبراء العلاقات الأسرية من أن البقاء في علاقة زوجية لأسباب مادية فقط قد يضر بصحة الزوجين ويخلف تبعات سلبية على الأطفال.

في هذا الصدد، تقول الاستشارية النفسية والاجتماعية لانا قصقص، في حديثها لبرنامج "الصباح" على قناة "دوت الخليج":