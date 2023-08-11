العالم اليوم - خطوات يجب القيام بها لتفادي إصابة الأطفال بالأمراض المعدية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 أغسطس 2023 12:19 مساءً - مع اقتراب العام الدراسي الجديد، ينصح خبراء الصحة باتخاذ خطوات وتحضيرات مهمة للأطفال لتفادي إصابتهم بالأمراض المعدية وعلى رأسها الإنفلونزا.

ويرى الخبراء أن أخذ اللقاحات والتطعميات اللازمة حسب المرحلة العمرية يحمي الطفل من الكثير من المشكلات الصحية.

ووفق منظمة الصحة العالمية، تنقذ اللقاحات حياة أكثر من ثلاثة ملايين شخص في العالم، وهي أدوات أساسية لحماية الأفراد والمجتمعات من انتشار الأوبئة والأمراض.

ويرى الأطباء أن حصول الأطفال على اللقاحات اللازمة قبل وأثناء دخولهم المدرسة يعد خط الدفاع الأول لهم من الإصابة بالأمراض ومضاعفاتها.

وينصح باللقاحات لتكوين مناعة ضد شلل الأطفال والحصبة والكزاز والسل والالتهاب الرئوي وأمراض أخرى مختلفة، كما تمنع نقل العدوى إلى أسرهم وأصدقائهم وزملائهم في المدرسة.

وقالت اختصاصية الطب العام الدكتورة عهد صلاح الدين، في حوار مع برنامج "الصباح" على قناة "دوت الخليج":