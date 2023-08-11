العالم اليوم - الذهب يتجه لأسوأ أداء في 7 أسابيع مع استمرار قوة الدولار

انتم الان تتابعون خبر الذهب يتجه لأسوأ أداء في 7 أسابيع مع استمرار قوة الدولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 أغسطس 2023 12:19 مساءً - استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في شهر، الجمعة، متجاهلة بيانات التضخم الأميركية للشهر الماضي، والتي جاءت أفضل من المتوقع، إذ يواصل المعدن النفيس طريقه نحو أسوأ أداء أسبوعي في سبعة أسابيع مع استمرار قوة الدولار وعائدات السندات الأميركية.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1916.53 دولار للأونصة بحلول الساعة 0727 بتوقيت غرينتش، لكن جرى تداوله بالقرب من أدنى مستوى منذ السابع من يوليو الذي لامسه في وقت سابق من اليوم. واستقرت العقود الآجلة الأميركية للذهب عند 1948.80 دولار.

وسجل الذهب مكاسب وصلت إلى 0.8 بالمئة، الخميس، بعد أن أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي ارتفع بأقل من المتوقع في يوليو، مما عزز الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لن يرفع على الأرجح أسعار الفائدة مرة أخرى في عام 2023.

وعادة ما ترفع الزيادات في أسعار الفائدة عائدات السندات وبالتالي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وتراجعت أسعار الذهب بنحو 1.3 بالمئة هذا الأسبوع، فيما يتجه مؤشر الدولار وعائدات سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 22.72 دولار للأوقية والبلاتين 0.6 بالمئة إلى 912.04 دولار، ومع ذلك يتجهان إلى تسجيل خسائر للأسبوع الرابع على التوالي.

وارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1290.43 دولار متطلعا إلى تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف يونيو.