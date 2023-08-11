العالم اليوم - إفلاس سلسلة متاجر بريطانية شهيرة بعد 93 عاما من تأسيسها

انتم الان تتابعون خبر إفلاس سلسلة متاجر بريطانية شهيرة بعد 93 عاما من تأسيسها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 أغسطس 2023 01:17 مساءً - أعلنت سلسلة متاجر التجزئة البريطانية "ويلكو" عن إفلاسها في ظل تراجع مبيعاتها والضغوط الاقتصادية التي تواجهها، ما يعرض 12 ألف شخص لفقدان وظائفهم.

وقالت "ويلكو"، التي تأسست قبل 93 عاما ولديها 400 متجر، إنها قررت الشروع في إجراءات الإفلاس بعدما فشلت في تغيير الأداء السيئ للشركة، وتعثر جهودها للحصول على تمويل طارئ.

ويبلغ حجم مبيعات شركة ويلكو السنوية نحو 1.2 مليار جنيه إسترليني (1.53 مليار دولار).

وقال مارك جاكسون الرئيس التنفيذي لشركة ويلكو البريطانية: "بذلنا قصارى جهدنا فيما يتعلق بالحفاظ على هذه الشركة الهائلة ولكن يجب أن نقر بأسف أنه ليس لدينا خيار آخر باستثناء اتخاذ القرار الصعب بوضع الشركة تحت إدارة التفليسة".

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء، عين ويلكو في السابق مستشارين من شركة برايس ووتر هاوس كوبرز للتوصل إلى تمويل جديد ولكن المشترين المحتملين سحبوا عروضهم خلال الأيام الأخيرة.

ومن المتوقع أن تحرك سلسلة المتاجر منخفضة التكلفة، التي تبيع كل شيء من الأدوات المكتبية إلى الأجهزة المنزلية، طلبا بوضعها تحت إدارة التفليسة لدى المحكمة العليا، وستظل المتاجر مفتوحة على الأقل حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وقال جاكسون إن الشركة "يجب أن تقوم بالأفضل للحفاظ على أكبر عدد ممكن من الوظائف لأطول فترة ممكنة".

وذكرت شركة برايس ووتر هاوس كوبرز أنه "إذا لم يتم العثور على مشترين لبعض أو كل المجموعة، فمن المحتمل أن يتبع ذلك إغلاق المتاجر".