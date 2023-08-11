العالم اليوم - شركة صينية تفوز بعقد حفر بالعراق قيمته 194 مليون دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 أغسطس 2023 03:22 مساءً - قالت شركة تابعة لمؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي.إن.بي.سي) إنها فازت بعقد أعمال هندسية وإنشاء ومشتريات قيمته 1.4 مليار يوان (194 مليون دولار) لحفر آبار في حقل الرميلة النفطي بالعراق.

وقالت شركة داتشينغ لهندسة الحفر في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة وي تشات إن هذا هو أكبر عقد خارجي تحصل عليه في السنوات الخمس الماضية.

ولم يذكر البيان عدد الآبار التي ستحفرها الشركة بموجب العقد.

وبدأت داتشينغ حفر الآبار في حقل الرميلة عام 2010، بعد فترة وجيزة من توقيع (سي.إن.بي.سي) و(بي.بي) البريطانية عقد خدمة مدته 20 عاما مع بغداد لتطوير الحقل النفطي العملاق.

وقال مسؤول نفطي حكومي في نوفمبر الماضي إن العراق يعتزم زيادة طاقته الإنتاجية من النفط إلى نحو سبعة ملايين برميل يوميا في 2027، على أن تأتي الزيادات الرئيسية من حقلي الرميلة وغرب القرنة-2.