العالم اليوم - زيلينسكي يطيح بجميع رؤساء مراكز التجنيد العسكري.. لهذا السبب

انتم الان تتابعون خبر زيلينسكي يطيح بجميع رؤساء مراكز التجنيد العسكري.. لهذا السبب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 أغسطس 2023 04:20 مساءً - أعلن الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، يوم الجمعة، إقالة جميع رؤساء مراكز التجنيد العسكري في أوكرانيا من مناصبهم على خلفية مخاوف تتعلق بالفساد.

وقال زيلينسكي في بيان على تيليغرام "إثراء غير مشروع، قوننة أموال تمّ الحصول عليها بشكل غير قانوني، أرباح غير مشروعة، نقل غير قانوني للمجندين إلى الجانب الآخر من الحدود. حلُّنا: نحن نقيل جميع المفوّضين العسكريين".

وأضاف "هذا النظام يجب أن يديره أشخاص على دراية تامة بماهية الحرب ولماذا يعد التهكم والرشاوى خلال الحرب خيانة".

ولفت الرئيس الأوكراني إلى إن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني هو المسؤول عن تنفيذ هذا القرار.