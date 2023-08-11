العالم اليوم - ارتفاع تكاليف الخدمات تصعد بمؤشر أسعار المنتجين الأميركيين

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 أغسطس 2023 06:22 مساءً - ارتفعت أسعار المنتجين الأميركيين، أكثر بقليل مما كان متوقعا في يوليو، بعد أن عاودت كلفة الخدمات الصعود بأسرع وتيرة في نحو عام، لكن الاتجاه ظل متسقا مع اعتدال الضغوط التضخمية.

وقالت وزارة العمل، الجمعة، إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع 0.3 بالمئة الشهر الماضي.

وخضعت بيانات شهر يونيو لتعديل بالخفض لتظهر أن مؤشر أسعار المنتجين لم يتغير بدلا من ارتفاعه 0.1 بالمئة التي سجلها سابقا.

وفي 12 شهرا حتى يوليو، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين 0.8 بالمئة بعد ارتفاعه 0.2 بالمئة في يونيو، مدعوما بتأثير أقل لأساس المقارنة العام الماضي.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم، ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين 0.2 بالمئة على أساس شهري، وزيادته 0.7 بالمئة على أساس سنوي.

وقفزت كلفة خدمات الجملة 0.5 بالمئة الشهر الماضي، في أكبر زيادة منذ أغسطس الماضي، بعد انخفاضها 0.1 بالمئة في يونيو.

وارتفع المقياس الأضيق لمؤشر أسعار المنتجين، الذي يستبعد الغذاء والطاقة والخدمات التجارية 0.2 بالمئة، بعد ارتفاعه 0.1 بالمئة في يونيو.

وفي الاثني عشر شهرا حتى يوليو، ارتفع ما يسمى مؤشر أسعار المنتجين الأساسي 2.7 بالمئة، ليضاهي ارتفاع يونيو.