العالم اليوم - الناتج الصناعي للهند ينمو بنسبة 3.7 بالمئة في يونيو

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 أغسطس 2023 08:18 مساءً - ارتفع الناتج الصناعي للهند خلال شهر يونيو الماضي بأقل من المتوقع، وبنسبة بلغت 3.7 بالمئة على أساس سنوي.

وكان محللون قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز نموا قدره خمسة بالمئة.

وأظهرت بيانات وزارة الإحصاء الهندية، الجمعة، ارتفاع معدلات التصنيع، الذي يشكل حوالي 17 بالمئة من الاقتصاد الهندي، بنسبة 3.1 بالمئة على أساس سنوي في يونيو بعد نمو جرى تعديله إلى 5.8 بالمئة أساس سنوي في مايو.

وأظهرت البيانات أن توليد الكهرباء ارتفع خلال يونيو 4.2 بالمئة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما زادت أنشطة التعدين 7.6 بالمئة.

وكان توليد الكهرباء انخفض 0.9 بالمئة في مايو، بينما زادت أنشطة التعدين 6.4 بالمئة.

وسجل إجمالي الناتج الداخلي الهندي نموا بنسبة 7.2 بالمئة في السنة المالية 2022-2023، مدفوعا بأداء قطاعي الخدمات والاستهلاك ما يضعه في مصاف اقتصادات العالم الأسرع نموا.

وتبدأ السنة المالية في الهند من الأول من أبريل وتنتهي في 31 مارس.

وتعتبر الهند خامس أكبر اقتصاد في العالم وقد تجاوزت الصين مؤخرا لتصبح الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم.