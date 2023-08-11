العالم اليوم - رونالدو وماني ضد نجوم الهلال.. رحلة البحث عن لقب تاريخي

انتم الان تتابعون خبر رونالدو وماني ضد نجوم الهلال.. رحلة البحث عن لقب تاريخي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 أغسطس 2023 08:18 مساءً - يُسدل الستار على بطولة كأس الملك سلمان للأندية بقمة النصر والهلال السعوديان في النهائي المرتقب على ملعب الملك فهد بالطائف مساء السبت، حيث يبحث الفريقان عن نهاية سعيدة لمسيرتهما في البطولة.

البطولة ضمت 16 ناديا في أدوارها النهائية على ملاعب السعودية، قبل أن تسفر عن نهائي مثير بين فريقين تعتبرهما الغالبية الأقوى في المسابقة.

الطريق إلى النهائي

بدأ النصر البطولة بتعادل سلبي مع الشباب السعودي، ثم اكتسح الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة 4-1، قبل أن يتعادل بهدف لمثله مع الزمالك المصري ليتأهل إلى ربع النهائي.

تخطى النصر عقبة الرجاء المغربي في ربع النهائي بالتغلب عليه 3-1، ثم فاز في نصف النهائي على فريق الشرطة العراقي، لينتقل لمواجهة مواطنه الهلال في المباراة النهائية.

وكانت بداية الهلال متشابهة مع النصر، حيث تعادل سلبيا في الجولة الأولى مع أهلي طرابلس الليبي، ثم خسر في الجولة الثانية من السد القطري بنتيجة 3-2، قبل أن يفوز على الوداد المغربي في الجولة الختامية 2-1 ليتأهل إلى دور الثمانية.

المواجهة السعودية الأولى لفريق الهلال انتهت لصالحه في ربع النهائي بعد التغلب على الاتحاد بنتيجة 3-1، ثم فاز على الشباب بنفس النتيجة في نصف النهائي.

بطولة منتظرة

يأملالبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم وقائد فريق النصر في تحقيق أول ألقابه خارج نطاق كرة القدم الأوروبية، وقيادة فريقه للقب البطولة العربية، بعد أن فشل في الفوز بأي لقب في موسمه الأول بالسعودية.

رونالدو نجح في الفوز بـ16 بطولة مختلفة خلال مسيرته مع الأندية والمنتخب البرتغالي، وستكون البطولة العربية هي الأولى من نوعها في سجل كريستيانو الحافل بالألقاب.

النجم البرتغالي سيحظى بدعم السنغالي ساديو ماني الوافد حديثا إلى صفوف النصر قادما من بايرن ميونيخ الألماني، حيث يبحث الأخير عن أول ألقابه في السعودية كذلك.

على الجهة الأخرى تأمل الصفقات الجديدة في صفوف الهلال مثل السنغالي كاليدو كوليبالي والبرتغالي روبين نيفيز في بدأ مشوارهما مع العملاق الأزرق ببطولة مهمة للجماهير.

الهلال والنصر يلتقيان في النهائي العربي تزامنا مع بداية الدوري السعودي المرتقب عالميا بعد الصفقات العملاقة التي أبرمتها الأندية هناك، حيث يسعى الأزرق والأصفر لتوجيه رسالة لكل المنافسين محليا بأنه المرشح الأول للفوز بلقب الدوري.

ضغط مبكر

لن يفكر الهلال والنصر فقط في المباراة النهائية للبطولة العربية، وجائزة الستة ملايين دولار التي يحصل عليها الفريق البطل، لأنهما يواجهان أزمة محلية مبكرة.

من المنتظر أن يخوض النصر والهلال مباراتي الجولة الأولى أمام الاتفاق وأبها يوم الاثنين المقبل، بعد 48 ساعة من المباراة النهائية، مما يتسبب في ضغط بدني مبكر للغاية على اللاعبين في بداية الموسم.

لا يريد النصر أو الهلال خسارة النهائي، وكذلك التعثر في الجولة الأولى من موسم سعودي طويل يتوقع له أن يكون الأشرس في تاريخ البطولة، ولذلك سيتعين على مدربي الفريقين التفكير في مباراة الجولة الافتتاحية بالدوري وضرورة عمل التدوير في التشكيل والتغييرات خلال المباراة النهائية.