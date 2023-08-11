العالم اليوم - الحركات الأزوادية تدخل مواجهة عسكرية مع قوات مالي وفاغنر

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 أغسطس 2023 10:24 مساءً - صدت الحركات الأزوادية المسلحة هجوما للقوات المالية وقوات فاغنر العسكرية الخاصة، على منطقة "بير"، في أزواد شمال مالي، بحسب مصادر خاصة لسكاي نيوز عربية.

وأشارت مصادر إلى أن المعركة مستمرة حتى الساعة، بين القوات الأزوادية والقوات المالية.

وقال محمد المولود رمضان، الناطق الرسمي باسم الإطار الاستراتيجي الدائم من أجل السلم والأمن والتنمية من الهيئة التنسيقية لحركات أزواد، لموقع دوت الخليج: "الهجوم كان من طرف الحكومة المالية، وهو بالنسبة لنا خرق واضح للهدنة واتفاق السلام، ومنذ اللحظة، نحن في حالة حرب مع القوات المالية وقوات فاغنر".

وأضاف رمضان: "قواتنا تصدت بقوة للهجوم، وتراجعوا إلى الخلف. نتوقع عدة معارك قادمة في الأيام المقبلة".

تهديد اتفاق السلام في مالي