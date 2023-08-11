13 معتقلاً فلسطينياً يضربون عن الطعام

13 معتقلاً فلسطينياً يضربون عن الطعامأعلن نادي الأسير الفلسطيني ارتفاع عدد المعتقلين إداريا المضربين عن الطعام في سجون العدو الصهيوني إلى 13 معتقلا، بعد انضمام 6 معتقلين آخرين في سجن ريمون للإضراب.

وبين النادي، في بيان اليوم الجمعة نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية أن إضراب المعتقلين الـ13، يأتي تزامنا مع الخطوات النضالية التي شرع بها المعتقلون الإداريون في سجن "عوفر" وعدة سجون أخرى، واستمرار نحو 60 معتقلا بمقاطعتهم لمحاكم العدو العسكرية.. مؤكدا أن تصاعد الإضراب جاء في ظل استمرار سلطات العدو بالتصعيد من جريمة الاعتقال الإداري، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين أكثر من 1200 معتقل، وهي النسبة الأعلى منذ سنوات انتفاضة الأقصى.

يذكر أن سلطات العدو أصدرت 1978 أمر اعتقال إداري منذ مطلع العام الجاري، من بينها 370 في يوليو الماضي.