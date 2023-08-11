العالم اليوم - انتهاء عملية سحب النفط من الناقلة "صافر" قبالة اليمن

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 أغسطس 2023 11:22 مساءً - أعلنت الأمم المتّحدة، يوم الجمعة، انتهاء عملية سحب حمولة ناقلة النفط "صافر" المتداعية قبالة ميناء الحُديدة اليمني في البحر الأحمر.

وأشارت إلى سحب أكثر من مليون برميل نفط منها وبالتالي زوال الخطر الوشيك بحصول تسرّب.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في 25 يوليو الماضي عن بدء مشروع يستغرق لنقل نحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام من ناقلة النفط المتهالكة الراسية قبالة سواحل الحديدة.

وقالت المنظمة الدولية في بيان إنّ أمينها العام أنطونيو غوتيريش "يرحّب بالأنباء التي تفيد بأنّ نقل النفط من الناقلة صافر إلى سفينة الاستبدال اليمنية انتهى بأمان اليوم (الجمعة)، مجنّباً (المنطقة) ما كان يمكن أن يكون كارثة بيئية وإنسانية ضخمة".

من جانبه قال وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك " سيتم اليوم استكمال تفريغ خزان صافر من النفط بعد عملية أممية ودولية كبيرة تعاملت خلالها الحكومة بمسؤولية عالية".

وأشار بن مبارك إلى أن هدف عملية التفريغ انجاح عملية إنقاذ مياه وسواحل وشواطئ اليمن ودول المنطقة من كارثة بيئة وشيكة.

وأضاف المسؤول اليمني قائلا "بينما أكثرت مليشيا الحوثي من الضجيج والتلبيس على الناس بعد ثمان سنوات من عرقلتها لجهود معالجة مشكلة الخزان".