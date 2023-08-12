العالم اليوم - النفط يرتفع بدعم من توقعات الطلب ويحقق مكاسب للأسبوع السابع

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 12 أغسطس 2023 12:22 صباحاً - ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، بعد أن توقعت وكالة الطاقة الدولية طلبا عالميا قياسيا وتقلص الإمدادات، مما دفع النفط لتحقيق مكاسب للأسبوع السابع على التوالي في أطول سلسلة مكاسب منذ 2022.

تحركات الأسعار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 41 سنتا أو بنسبة 0.5 بالمئة لتبلغ عند التسوية 86.81 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 37 سنتا أو 0.5 بالمئة لتسجل 83.19 دولار للبرميل عند التسوية.

وخلال أسبوع، ارتفع خام برنت وخام غرب تكساس الأميركي بنسبة 0.37 بالمئة و0.49 بالمئة على التوالي.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي على النفط وصل إلى مستوى قياسي بلغ 103 ملايين برميل يوميا في يونيو ويمكن أن يصل إلى ذروة أخرى هذا الشهر.

وفي الوقت ذاته، تسبب قرار السعودية وروسيا تمديد خفض الإنتاج في حدوث تراجع حاد في المخزونات في الفترة المتبقية من عام 2023، وهو ما قالت وكالة الطاقة الدولية إنه قد يؤدي لرفع أسعار النفط بشكل أكبر.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الخميس إنها تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط 2.44 مليون برميل يوميا هذا العام، مضيفة أن آفاق سوق النفط تبدو جيدة في النصف الثاني من العام.

وارتفعت معنويات المستثمرين جراء بيانات اقتصادية أميركية صدرت هذا الأسبوع، مما أثار التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يقترب من إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة.

وقال كريج إيرلام المحلل لدى أواندا إن تخفيض الإمدادات وتحسن التوقعات الاقتصادية بثا التفاؤل في صفوف مستثمري النفط.

ولكنه أشار إلى علامات تدل على تقلص الزخم بعد ارتفاع مستمر في الأسعار.

وسجل خام برنت أمس الخميس أعلى مستوياته منذ يناير غداة تسجيل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أعلى مستوياته هذا العام.

وكانت آخر مرة ارتفع فيها سعر خام برنت لمدة سبعة أسابيع متتالية في الفترة من يناير كانون الثاني إلى فبراير شباط 2022 قبل الحرب الروسية الأوكرانية.

وأثرت البيانات الاقتصادية غير المستقرة القادمة من الصين على المعنويات.

وبينما أظهرت بيانات الجمارك ارتفاع واردات النفط الخام على أساس سنوي، انخفض إجمالي صادرات الصين 14.5 بالمئة في يوليو مع تراجع واردات الخام الشهرية من مستويات مرتفعة تقترب من القياسية في يونيو إلى أدنى مستوياتها منذ يناير.