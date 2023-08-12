العالم اليوم - تباين بأداء "وول ستريت" مع هبوط أسهم شركات التكنولوجيا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 12 أغسطس 2023 01:20 صباحاً - تباين أداء مؤشرات الأسهم الأميركية في آخر جلسات التداول للأسبوع الجاري.

وانخفض المؤشران "ناسداك" و"ستاندرد اند بورز 500" عند الإغلاق، الجمعة وسجلا خسائر للأسبوع الثاني على التوالي بعدما دفعت قراءة أعلى من المتوقع لمؤشر أسعار المنتجين الأميركيين عوائد سندات الخزانة للارتفاع وأسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة للهبوط.

ارتفعت أسعار المنتجين الأميركيين، أكثر بقليل مما كان متوقعا في يوليو، بعد أن عاودت كلفة الخدمات الصعود بأسرع وتيرة في نحو عام، لكن الاتجاه ظل متسقا مع اعتدال الضغوط التضخمية.

وقالت وزارة العمل، الجمعة، إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع 0.3 بالمئة الشهر الماضي.

وخضعت بيانات شهر يونيو لتعديل بالخفض لتظهر أن مؤشر أسعار المنتجين لم يتغير بدلا من ارتفاعه 0.1 بالمئة التي سجلها سابقا.

وفي 12 شهرا حتى يوليو، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين 0.8 بالمئة بعد ارتفاعه 0.2 بالمئة في يونيو، مدعوما بتأثير أقل لأساس المقارنة العام الماضي.

تحركات الأسهم

وفقا لبيانات أولية، انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 4.52 نقطة أي 0.10 بالمئة إلى 4464.31 نقطة.

وخسر المؤشر ناسداك المجمع 73.83 نقطة أي 0.54 بالمئة إلى 13647.20 نقطة.

ولكن ​​المؤشر داو جونز الصناعي ارتفع 105.52 نقطة أي 0.30 بالمئة ليغلق عند 35281.67 نقطة.

وفي أسبوع، ارتفع المؤشر داو جونز بنسبة 0.62 بالمئة، بينما تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز بنسبة 0.31 بالمئة، وهبط ناسداك بنسبة 1.90 بالمئة.