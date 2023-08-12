العالم اليوم - لاعب كمال أجسام يقتل زوجته وينتحر في بث مباشر

انتم الان تتابعون خبر لاعب كمال أجسام يقتل زوجته وينتحر في بث مباشر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 12 أغسطس 2023 01:20 صباحاً - عرض لاعب كمال أجسام في البوسنة بثا مباشرا لعملية قتل زوجته السابقة على إنستغرام، قبل أن يشرع في إطلاق النار بشكل عشوائي، ما أسفر عن مقتل اثنين آخرين، ثم انتحار مرتكب الجريمة.

ونشر نرمين سوليمانوفيتش مقطع فيديو على "إنستغرام"، صباح الجمعة، يدعو فيه المتابعين لمشاهدة جريمة قتل على الهواء مباشرة.

ويظهر سوليمانوفيتش في الفيديو بعد ذلك وهو يحمل مسدسا ويطلق رصاصة في جبين امرأة، ويسمع في الخلفية صرخات من ابنة الزوجين الرضيعة في الفيديو.

وقال سوليمانوفيتش في الفيديو: "حذرت الجميع من أن الأمر سيصل إلى هذا الحد. كانت تخفي طفلي عني منذ ثمانية أيام".

وحسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن وسائل إعلام بوسنية محلية، فإن سوليمانوفيتش عضو في عصابة، وأدين سابقا في أعمال عنف ومشاجرات كما تورط في تهريب المخدرات.

ووفق بيان للشرطة البوسنية، فإن سوليمانوفيتش قتل 3 أشخاص، وانتحر، وأصاب 3 آخرين بجروح.

وأشار البيان إلى أن الشرطة ستحقق أيضا مع الأشخاص الذين دعموا القاتل بالتعليق على الفيديو الذي نشره على "إنستغرام".

واختتم البيان بالقول إن سبب الجريمة البشعة لا يزال مجهولا، وستواصل الشرطة تحقيقاتها للوقوف على دوافع سوليمانوفيتش.