العالم اليوم - إعادة مؤسس منصة العملات المشفرة "إف تي إكس" إلى السجن

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 12 أغسطس 2023 03:22 صباحاً - أمر قاض فدرالي في نيويورك الأميركية الجمعة بإعادة مؤسس منصة تداول العملات المشفرة "إف تي إكس" سام بانكمان فريد إلى السجن معتبرا أنه انتهك قواعد الإفراج المؤقت عنه.

وكان مكتب المدعي العام قد طلب إلغاء الإفراج المؤقت، متهما سام بانكمان فريد بالتلاعب بشاهدة.

ووفق المدعي العام، أرسل بانكمان فريد وثائق إلى صحيفة نيويورك تايمز في محاولة للتأثير على شهادة كارولين إليسون، المديرة التنفيذية السابقة لشركته الاستثمارية "ألاميدا" التي وجهت إليها لائحة اتهام ووافقت على التعاون مع السلطات الأميركية.

في نهاية الجلسة، أمر القاضي لويس كابلان وكالة الأمن الفدرالية المسؤولة عن السجناء "باحتجاز المتهم".

وكان بانكمان فريد قد وضع قيد الإقامة الجبرية بمنزل والديه في كاليفورنيا في انتظار محاكمته بعد دفع كفالة قدرها 250 مليون دولار.

وأفلست "إف تي إكس" في نوفمبر، ما أدى إلى حل المنصة التي قدّرت قيمتها السوقية في إحدى الفترات بـ32 مليار دولار.

ووجهت لمؤسس منصة "إف تي إكس" تهم أبرزها الاحتيال وتكوين وفاق إجرامي، وقد تسلمته الولايات المتحدة في نهاية ديسمبر 2022 من جزر البهاما حيث المقر الرئيسي للشركة.

وقد دفع سام بانكمان فريد ببراءته من جميع التهم الموجهة إليه، ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في أكتوبر في نيويورك.