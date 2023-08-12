العالم اليوم - أثار دهشة العلماء.. بقايا حيوان قديم تكشف عن "طفيليات نادرة"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 12 أغسطس 2023 08:18 صباحاً - اكتشف العلماء وجود بيوض للديدان الأسطوانية وطفيليات أخرى نادرة في براز متحجر لحيوان قديم مفترس يبلغ عمره 200 مليون عام.

وبحسب الخبراء فإن تلك البقايا تعود إلى نوع من الفيتوصور شبه المائي وهو حيوان مفترس يشبه التمساح. واكتشفوا خلال عمليات التحليل 5 أنواع من البقايا الطفيلية، يبلغ طول كل منها حوالي 50-150 ميكرومتر. وقال مؤلف الرئيسي للدراسة عالم الحفريات ثانيت نونسراش: "هذا هو السجل الأول لطفيليات في مضيف فقاري أرضي من العصر الترياسي المتأخر في آسيا ولمحة نادرة عن حياة حيوان قديم كان مصابا على ما يبدو بأنواع طفيلية متعددة".

"كوبروليت" أو البراز المتحجر هو كنز مهم في علم الحفريات يحتوي على العديد من الأحافير غير المكتشفة ويوسع فهمنا للنظم البيئية القديمة وسلاسل الغذاء.

النتائج مساهمة كبيرة في الفهم العلمي لتوزيع وبيئة الطفيليات في الماضي البعيد.

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