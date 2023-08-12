العالم اليوم - السلاح يرتد على صاحبه.. أوكرانيا تقاتل بمعدات روسيا العسكرية

انتم الان تتابعون خبر السلاح يرتد على صاحبه.. أوكرانيا تقاتل بمعدات روسيا العسكرية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 12 أغسطس 2023 10:18 صباحاً - ذكرت تقارير إعلامية حديثة أن أوكرانيا تستثمر المعدات العسكرية الروسية التي تسيطر عليها من خلال استخدامها مجددا في ساحات القتال.

وبحسب تقرير نشرته الإذاعة الدولية لألمانيا "دويتشه فيله"، فإن أوكرانيا لديها عدة خيارات مع الأسلحة الروسية التي تسيطر عليها، فإما تعيد إصلاحها واستخدامها ضد مالكيها الحقيقين أو تفحصها بحثا عن معلومات عسكرية مهمة.

وقال الكولونيل أولكسندر ساروبا، لـ"دويتشه فيله": "روسيا تتنافس مع الدول الغربية لتزويد أوكرانيا بالأسلحة".

كما أن فحص تلك المعدات يساهم في معرفة المصدر الذي تتلقى منه روسيا قطعها عالية التقنية.

وقال الجنرال الأوكراني، فاليري زالوجني، لصحيفة "واشنطن بوست" إن حقول الألغام تعرقل تقدم الدبابات خلال الهجوم الأوكراني المضاد، مما تسبب في خسارة جزء كبير من المركبات الموردة من الغرب لأوكرانيا، الأمر الذي يستلزم تكتيكات جديدة.

ورغم تبرير أوكرانيا والدعم العسكري الغربي المتواصِل لكييف، فشل الهجوم الأوكراني المضاد، حتى الآن، في تحقيق أهدافه، ما يعني إحكام روسيا سيطرتها على الأراضي التي استولت عليها شرقي وجنوبي البلاد.

وتشن أوكرانيا هجوما مضادا لاستعادة مساحات من الأراضي استولت عليها القوات الروسية في عمليتها التي بدأت في فبراير 2022.