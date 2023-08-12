وزير الدفاع الروسي شويغو يتفقد الأسطول الشمالي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 أغسطس 2023 10:25 صباحاً - قالت وزارة الدفاع الروسية عبر تليغرام، اليوم السبت، إن الوزير، سيرغي شويغو، تفقّد الحاميات التابعة للأسطول الشمالي بمنطقة القطب الشمالي المنعزلة.

وأوضحت الوزارة أن مجموعة من السفن الحربية الروسية انطلقت في البحر لأداء مهام في منطقة القطب الشمالي بالمحيط المتجمد الشمالي.

وفحص الوزير تنظيم الأنشطة الرسمية وإنجاز مهام الوحدات والوحدات المتمركزة في أرخبيل نوفايا زيمليا، بما في ذلك استعدادها لحماية المنشآت ذات الأهمية الخاصة والدفاع عنها.

تم إنشاء حقل التدريب المركزي لروسيا في أرخبيل نوفايا زيمليا بين بحر بارنتس وكارا، في عام 1954.