العالم اليوم - غوارديولا يكشف سر حديثه الغاضب مع هالاند.. وما حدث لدي بروين

انتم الان تتابعون خبر غوارديولا يكشف سر حديثه الغاضب مع هالاند.. وما حدث لدي بروين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 12 أغسطس 2023 11:15 صباحاً - أبدى الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي سعادته بالفوز على بيرنلي 3-0 في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد 2023-2024، فيما كشف كواليس حديثه الغاضب مع النجم النرويجي إرلينغ هالاند.

وبين شوطي المباراة وأثناء خروج اللاعبين إلى غرفة خلع الملابس، ظهرت ملامح الغضب على غوارديولا وعنف هالاند بعد تسجيله الهدفين.

وقام غوارديولا بدفع الكاميرا في الملعب، ووبخ المصور، واستمر في حديثه مع هالاند، واستمر في إعطاء التعليمات لمهاجم فريقه.

وكشف غوارديولا خلال تصريحاته بعد المباراة كواليس حواره الغاضب مع هالاند قائلا: "كان دائما يريد أن تأتيه الكرة وهذا ليس ممكنا تحت رقابة رجل لرجل، فكان يتركها وراءه ويركض للأمام وينتظر أن تأتيه. برناردو كان محقا في عدم منحه الكرة بالدقائق الأخيرة من الشوط".

وختم: "إنها ليست مشكلة، بل طريقة لفهم الربط وتعلم ما علينا فعله. لا توجد أي مشاكل، فقد سجل هدفين وهو سعيد".

وتابع: "هو لم يكن منزعجا وكذلك أنا. هذه الأمور تحدث في كرة القدم، لذلك لا تكونوا دراميين".

كيفن دي بروين

وعن إصابة كيفن دي بروين نجم الفريق قال المدرب: "لقد تجددت إصابته للأسف. إنها نفس المنطقة ونفس ما حدث له في دوري أبطال أوروبا، وسيغيب لبعض الوقت".

وكان دي بروين قد غادر نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلانو مصابا في أوتار الركبة، ثم عاد مع بداية الموسم الجديد، ليخرج في الدقيقة 23 من مباراة بيرنلي ويحل ماتيو كوفاسيتش بدلا منه.

وافتتح مانشستر سيتي دفاعه عن اللقب الذي توج به في آخر 3 مواسم على التوالي، بالفوز على مضيفه بيرنلي الصاعد حديثا 3-0، وسجل له هالاند "هدفين" ورودري هدفا.

ووصل هالاند إلى الهدف رقم 100 في الدوريات الخمس الكبرى، مسجلا في شباك 35 فريقا من أصل 40 واجههم مع السيتي وبوروسيا دورتموند، فيما سجل بقميص "السيتيزنز" 54 هدفا في 55 مباراة حتى الآن بجميع المسابقات، ليستكمل ما بدأه حيث أنهى الموسم الماضي هدافا تاريخيا للدوري الإنجليزي الممتاز في موسم واحد برصيد 36 هدفا.