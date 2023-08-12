العالم اليوم - حظر روسي جديد يتعلق بأجهزة "أبل" الشهيرة

انتم الان تتابعون خبر حظر روسي جديد يتعلق بأجهزة "أبل" الشهيرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 12 أغسطس 2023 12:22 مساءً - حظرت وزارة التنمية الرقمية في روسيا على الموظفين استخدام أجهزة آيفون وآيباد في الأغراض المتعلقة بالعمل.

وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أمس الجمعة أن الوزير ماكسوت شادايف وزير التنمية الرقمية قد قال في مؤتمر: "تم فرض حظر على استخدام الأجهزة المحمولة من إنتاج شركة أبل مثل الهواتف الذكية واللوحية بهدف منعها من الوصول إلى تطبيقات العمل وتبادل البريد الإلكتروني الخاص بالعمل".

وأضاف الوزير الروسي "يُسمح باستخدام أجهزة آيفون لتلبية الاحتياجات الشخصية".

وأصدرت الوزارة الحظر بعد شهرين من قول جهاز الأمن الداخلي الروسي إن عدة آلاف من أجهزة أبل تعرضت للاختراق نتيجة عملية تجسس من قبل الولايات المتحدة.

ونفت شركة أبل هذه المزاعم.

وأحجمت وكالة الأمن القومي الأميركية، التي قال جهاز الأمن الروسي إنها تعاونت مع أبل، عن التعليق على هذه المزاعم في حينه.