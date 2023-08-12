العالم اليوم - مونديال السيدات.. أستراليا تقصي فرنسا وتصعد لنصف النهائي

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 12 أغسطس 2023 01:20 مساءً - بلغت أستراليا المضيفة نصف نهائي كأس العالم للسيدات في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخها، بفوزها على فرنسا بركلات الترجيح 7-6 بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي دون أهداف، السبت، في بريزبين.

وأهدرت الفرنسيات 4 ركلات ترجيحية مقابل 3 لأستراليا، التي تلاقي في نصف النهائي الفائز بين إنجلترا وكولومبيا في مباراة تقام لاحقاً في سيدني.

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