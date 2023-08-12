العالم اليوم - غرق وفقدان 7 تونسيين في المتوسط

انتم الان تتابعون خبر غرق وفقدان 7 تونسيين في المتوسط من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 12 أغسطس 2023 01:20 مساءً - لقي مهاجران تونسيان مصرعهما وفقد 5 آخرون، بعد غرق مركب ليل الجمعة قبالة سواحل قابس جنوب شرقي البلاد، وفق ما أعلن الحرس الوطني.

بيان الحرس الوطني

"الساعة الثانية صباحا من يوم 12 أغسطس 2023 على مستوى شواطئ قابس غرق مركب يبعد عن اليابسة تقريبا 120 مترا، يقل 20 مجتازا تونسيا، تم انقاذ 13 شخصا وانتشال جثتين، رضيع وشاب عمره 20 سنة".

"البحث جار عن بقية المفقودين بالتنسيق مع الحماية المدنية".

"تم استشارة النيابة العمومية التي أذنت لفرقة الإرشاد البحري في قابس بفتح تحقيق في الموضوع".

وتظهر الأرقام التي جمعتها الأمم المتحدة، أن أكثر من 1800 شخص لقوا حتفهم منذ يناير في غرق مراكب وسط البحر المتوسط، الذي يعد أخطر مسار للهجرة في العالم.

وهذا رقم يناهز تقريبا ضعف عدد العام الماضي.

ونهاية الأسبوع الماضي، خلف غرق مركب غادر صفاقس ما لا يقل عن 11 قتيلا و44 مفقودا.

وتمثل صفاقس هذا العام نقطة الانطلاق الأبرز لمحاولات عبور البحر المتوسط من السواحل التونسية الواقعة، في أقرب نقطة، على مسافة أقل من 130 كيلومترا من جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.