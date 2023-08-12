العالم اليوم - لدعم القلب وتحسين المزاج.. احرص على تناول هذه الفاكهة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 12 أغسطس 2023 02:18 مساءً - يعتبر الموز من أكثر الفواكه انتشارا في العالم، ويحتوي على نسب عالية من العناصر الغذائية وبالتالي فإن تأثيراته كبيرة على صحة الجسم.

والموز غني بمضادات الأكسدة والألياف والعديد من العناصر الغذائية، التي تساعد في ضبط مستويات السكر في الدم وتقليل الشهية وتثبيط خطر الإصابة بسرطانات خطيرة مثل سرطان الدم، وفوائد أخرى كثيرة منها: تحسين المزاج والحفاظ على الذاكرة يحتوي الموز على التربتوفان وهو حمض أميني يلعب دورا كبيرا في تعزيز الحالة المزاجية والحفاظ على الذاكرة. يحارب الربو وفقًا لبحث أجرته الكلية الملكية في لندن، فإن الأطفال الذين يستهلكون موزة واحدة فقط في اليوم فرصة أصابتهم بالربو أقل بنسبة 34 بالمئة. دعم صحة القلب يحتوي الموز على فيتامين ب 6 وفيتامين ج والبوتاسيوم والألياف التي تدعم صحة القلب.

البوتاسيوم يقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان يعتبر الموز مصدرا جيدا لفيتامين سي الذي يساعد في محاربة تكوين الجذور الحرة المسببة للسرطان.

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