العالم اليوم - مبابي وباريس سان جرمان.. مؤشر جديد على "قرب النهاية"

انتم الان تتابعون خبر مبابي وباريس سان جرمان.. مؤشر جديد على "قرب النهاية" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 12 أغسطس 2023 02:18 مساءً - استبعد باريس سان جرمان كلا من كيليان مبابي ونيمار وماركو فيراتي من تشكيلته، استعدادا لمواجهة ضيفه لوريان في مستهل رحلة دفاعه عن لقب الدوري الفرنسي، السبت، ليثير شكوكا حول مستقبل الثلاثي في نادي العاصمة.

وتوترت العلاقات بين مبابي والنادي، منذ رفض المهاجم تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الذي يبدأ حاليا.

وكان النادي قد استبعد الفرنسي الدولي من تشكيلته في الجولة الآسيوية، التي خاضها الشهر الماضي استعدادا للموسم الجديد.

ومبابي ضمن عدد من اللاعبين المتوقع رحيلهم عن النادي خلال فترة الانتقالات الجارية، التي تنتهي في مطلع سبتمبر المقبل.

ومن جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن النادي اعتبر أنه ليس في حاجة لجهود البرازيلي نيمار، ولاعب الوسط الإيطالي فيراتي.

وكان باريس سان جرمان أعلن الأسبوع الماضي، أن نيمار يعاني عدوى فيروسية.