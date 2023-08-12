العالم اليوم - بعد المسيرات.. هجوم صاروخي أوكراني على جسر القرم

انتم الان تتابعون خبر بعد المسيرات.. هجوم صاروخي أوكراني على جسر القرم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 12 أغسطس 2023 03:22 مساءً - أسقطت الدفاعات الجوية الروسية، السبت، صاروخين أوكرانيين فوق جسر القرم الذي يشكل بنية تحتية مهمة مدنيا وعسكريا تربط روسيا بشبه الجزيرة التي ضمتها، وفق ما أفادت السلطات الموالية لموسكو.

وكشفت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا حاولت دون جدوى ضرب جسر القرم بصواريخ إس-200، لكن لم تقع أضرار أو خسائر بشرية.

وقال حاكم القرم سيرغي أكسيونوف عبر تلغرام: "تم إسقاط صاروخين للعدو من جانب قوات الدفاع الجوي قرب مضيق كيرتش، لم يصب جسر القرم بأضرار".

من جانبه، قال أوليغ كريوتشوف، مستشار الحاكم، إن القوات الخاصة أطلقت حاجبا من الدخان كوسيلة دفاع إضافية، لافتا إلى أن حركة السير على الجسر "ستستأنف قريبا".

وجسر القرم الذي أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتشييده بعد ضم شبه الجزيرة في 2014، استُهدف مرارا بهجمات اوكرانية.

وتسبب آخر هجوم في يوليو بأضرار كبيرة في الجزء الذي تسلكه السيارات، علما أنه يستخدم أيضا في نقل المعدات العسكرية الى الجيش الروسي الذي يقاتل في أوكرانيا.

وأعلنت روسيا، السبت، أنها أسقطت 20 طائرة مسيّرة أوكرانية بالقرب من شبه جزيرة القرم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 14 طائرة مسيّرة، بينما تم إخضاع 6 طائرات أخرى بوسائل الحرب الإلكترونية.

وأضافت أنه لم تقع إصابات أو أضرار.

وفي موسكو، قال مسؤولون، الجمعة، إنهم دمروا طائرة مسيّرة كانت تستهدف العاصمة، في أحدث هجوم على المدينة خلال الأيام الأخيرة.