العالم اليوم - لماذا تأخر لقاء أرسنال ونوتنغهام فورست 30 دقيقة؟

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 12 أغسطس 2023 03:22 مساءً - تأجل انطلاق مباراة أرسنال الافتتاحية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ضد نوتينغهام فورست لمدة 30 دقيقة، السبت، بسبب مشكلة في الأبواب الدوارة بملعب الإمارات التي تركت آلاف المشجعين غير قادرين على الدخول في الوقت المحدد.

وكان من المقرر انطلاق المباراة في الساعة 12:30 ظهرا بالتوقيت المحلي (11:30 بتوقيت غرينتش)، لكنها تأجلت بسبب مشكلة في نظام التذاكر الرقمية الجديد لنادي أرسنال.

وأظهرت لقطات تلفزيونية آلاف المشجعين وهم ينتظرون خارج الملعب قبل 10 دقائق من انطلاق المباراة، مع حشد ضئيل داخل الملعب الذي يتسع لنحو 60 ألف مشجع.

وبعد فترة وجيزة، تم فتح الأبواب الدوارة وبدا الملعب ممتلئا بحلول الوقت الذي بدأت فيه المباراة، في الساعة 1 ظهرا بالتوقيت المحلي (1200 بتوقيت غرينتش).