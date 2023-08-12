العالم اليوم - إخلاء برج إيفل بعد "تهديد بوجود قنبلة"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 12 أغسطس 2023 04:20 مساءً - أعلن مصدر في الشرطة الفرنسية أن برج إيفل في باريس أغلق أمام الجمهور، السبت، بعد إخلائه في إطار إجراءات احترازية إثر "تهديد بوجود قنبلة".

وأدى الإنذار الأمني إلى إخلاء 3 طوابق من البرج الواقع وسط باريس، أبرز معالم فرنسا السياحية الذي جذب 6.2 ملايين زائر العام الماضي.

وقالت الهيئة التي تدير البرج إن خبراء إبطال القنابل والشرطة يتفقدون المكان، بما في ذلك مطعم يقع في البرج.

وصرحت متحدثة: "هذا إجراء معتاد في مثل هذا النوع من المواقف، لكنه نادر الحدوث".

وأجلي الزوار من 3 طوابق ومن الساحة الواقعة أسفل البرج.

ويعود إنشاء برج إيفل إلى عام 1887، وانتهت أعمال البناء به في مارس 1889، واستقبل في العام نفسه مليوني زائر.