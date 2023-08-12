سفير روسيا لدى واشنطن: العقوبات الجديدة تظهر فشل في السياسة الأمريكية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 أغسطس 2023 04:27 مساءً - قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، اليوم /السبت/، إن فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على روسيا يظهر "فشل سياسة قيودها ضدنا".

وأوضح أنتونوف - وفقا لما نشره عبر تطبيق (تليجرام)، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - "نرى في هذه محاولة أخرى من جانب السلطات الأمريكية لمواجهة الانتقادات المتزايدة فيما يتعلق بفشل السياسة التقييدية للإدارة".

وتابع: "من الواضح تمامًا حتى للروسوفوبيا المحليين أنه لم يكن من الممكن تدمير اقتصادنا وتقويض السيادة التكنولوجية لروسيا".

واستشهد المبعوث الروسي لدى واشنطن بتصريحات خبراء من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وأضاف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، أن "الهجمات الغربية على اقتصادنا مرفوضة"، داعيا الشعب الروسي للتطلع إلى مستقبله بثقة.

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية - أمس - رجال الأعمال الروس ميخائيل فريدمان وبيوتر أفين والألماني خان وأليكسي كوزميتشيف على القائمة السوداء ، بالإضافة إلى الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال.