واشنطن ترحب بنجاح عملية نقل النفط من الناقلة ”صافر” إلى سفينة جديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 أغسطس 2023 04:27 مساءً - رحَّبت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، بنجاح عملية نقل النفط من ناقلة النفط "صافر" إلى سفينة جديدة.

وقالت توماس - في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، اليوم/ السبت/ - إنه "لو لم يتحرك العالم، لتلوثت سواحل القرن الإفريقي وشبه الجزيرة العربية، مما يعرض المجتمعات لسموم قاتلة ويلوث إمدادات مياه الشرب في المنطقة بأكملها".

وأضافت أنه "كان يمكن أن يتعطل الشحن عبر قناة السويس؛ مما يتسبب في توقف شحنات الغذاء والوقود والإمدادات المنقذة للحياة وتفاقم الظروف الإنسانية المتردية في اليمن"، مشيرة إلى أن "ما حدث اليوم هو لمحة مضيئة، ونموذج للتعاون الدولي في هذا الوقت الذي يواجه فيه العالم مجموعة من الأزمات الملحة"، مشددة على "ضرورة إنهاء العمل الآن بإخراج ناقلة النفط صافر من البحر الأحمر".