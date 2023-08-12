العالم اليوم - بالفيديو.. تحطم طائرة عسكرية غربي روسيا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 12 أغسطس 2023 05:18 مساءً - تحطمت طائرة حربية روسية من طراز "سو 30" في مقاطعة كاليننغراد غربي البلاد، حسبما أفادت مصادر عسكرية، السبت.

وأعلنت المنطقة العسكرية الغربية للجيش الروسي تحطم الطائرة في منطقة خالية من السكان، أثناء قيامها برحلة تدريبية في كالينينغراد. وقالت الخدمة الصحفية للإدارة العسكرية في بيان، إن الحادث أدى أيضا إلى وفاة طاقم الطائرة. وأضافت أن "الرحلة التدريبية كانت بلا ذخيرة، والمعلومات الأولية تشير إلى أن عطلا فنيا تسبب بتحطم الطائرة".

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