العالم اليوم - ظاهرة تعكر صفو حياة كثيرين.. كيف تتخلص منها؟

انتم الان تتابعون خبر ظاهرة تعكر صفو حياة كثيرين.. كيف تتخلص منها؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 12 أغسطس 2023 06:16 مساءً - عندما يقف المرء أمام المرآة أو عندما يلتقط صورة تتجلى تلك النقاط الحمراء على وجهه فتعكر صفو حياته، ويلح عليه السؤال: كيف يمكن التخلص من هذه النقاط التي تسمى بثور الوجه؟

أرقام عن بثور الوجه

تقول صحيفة "يو إس آيه توداي" الأميركية إن بثور الوجه شائعة للغاية، إذ يعاني منها نحو 50 مليون أميركي سنويا، وفقا للأكاديمية الأميركية للأمراض الجلدية.

هذه الظاهرة أكثر شيوعا بين المراهقين والشبان الصغار، إذ تصيب 85 بالمئة للذين تتراوح أعمارهم بين 12-24 عاما.

ويقول خبراء إنه يمكن علاج بثور الوجه، كما أن هناك أمورا يجب فعلها وأخرى يجب تجنبها للتقليل منها إلى جانب العلاج.

وتساهم أسباب عديدة في ظهور البثور، أبرزها سد المسام الموجودة على سطح الجلد بفعل الخلايا الميتة، إلى جانب التغيرات الهرمونية، والالتهابات، ومستحضرات التجميل.

كيف يمكن التخلص من البثور؟