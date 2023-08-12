العالم اليوم - النيجر.. "أسباب فنية" ترجئ اجتماع قادة جيوش "إيكواس"

انتم الان تتابعون خبر النيجر.. "أسباب فنية" ترجئ اجتماع قادة جيوش "إيكواس" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 12 أغسطس 2023 06:16 مساءً - ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" أرجأت اجتماعا لقادة جيوشها كان مقررا السبت في أكرا عاصمة غانا "لأسباب فنية".

وأوضحت أن "دول إيكواس أرجأت اجتماعا لقادة جيوشها لبحث نشر قوة تدخل في النيجر كان مقررا السبت في أكرا عاصمة غانا لأسباب فنية".

والجمعة، قررت "إيكواس"، عقد اجتماع جديد لقادة جيوش الدول الأعضاء، السبت، من أجل "إعداد خطط لتدخل عسكري محتمل" في النيجر.

وكانت وسائل إعلام، الجمعة، قد تداولت أن القادة الإفريقيين سيجتمعون، السبت، ما دفع بمتحدث باسم "إيكواس" إلى التوضيح للصحفيين بأن "الاجتماع سيكون الأسبوع المقبل وليس السبت".

وقال متحدث باسم "إيكواس" في تصريحات صحفية، إن "قادة جيش غرب إفريقيا سيجتمعون في الأيام المقبلة (دون تحديد اليوم) لإعداد خطط لتدخل عسكري محتمل في النيجر".

وفي السياق ذاته، كشف مسؤول نيجيري وآخر من كوت ديفوار، للصحفيين، الجمعة، أن الاجتماع المرتقب سيُعقد السبت 19 أغسطس الجاري في غانا.

وعلّق محللون أن التناقض في تحديد موعد الاجتماع بوضوح يعكس انقساما في الآراء بين قادة المجموعة الإفريقية بشأن قرار التدخل العسكري المطروح لإعادة النظام الدستوري في النيجر.

والخميس، عقد قادة "إيكواس" قمة في العاصمة النيجيرية أبوجا، خلصت في بيانها الختامي إلى "عدم استبعاد أي خيار لحل أزمة النيجر بما في ذلك استخدام القوة باعتباره ملاذا أخيرًا".

وفيما لم تُذكر تفاصيل أكثر بشأن الاجتماع وقوام القوة العسكرية للتدخل المحتمل في نيامي، كشف رئيس كوت ديفوار الحسن وتارا، الجمعة، أن بلاده "ستساهم بكتيبة من 850 إلى 1100 عسكري"، وأن نيجيريا وبنين ودولا أخرى ستشارك أيضا، دون مزيد توضيح.

وكانت "إيكواس" منحت في 30 يوليو الماضي، المجلس العسكري بالنيجر مهلة انتهت الأحد الماضي، للإفراج عن الرئيس محمد بازوم وإعادته للحكم، بعدما أطاح به انقلاب عسكري في 26 يوليو الماضي.