العالم اليوم - طبيب رئيس النيجر المعزول يزوره في مقر احتجازه

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 12 أغسطس 2023 07:17 مساءً - زار الطبيب الخاص للرئيس النيجري المعزول محمد بازوم، الأخير في مقر احتجازه، السبت، وفقما ذكر أحد المقربين منه، وسط تنامي القلق على مصيره.

تفاصيل الزيارة قال المصدر لوكالة "فرانس برس" إن بازوم تلقى زيارة من طبيبه اليوم".

أضاف أن الطبيب"جلب الطعام له" وكذلك لنجله وزوجته المحتجزين معه. وبعد أكثر من أسبوعين على الانقلاب الذي أطاحه، تتزايد المخاوف بشأن ظروف اعتقال بازوم. وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في وقت سابق إن المعاملة التي يلقاها بازوم وأسرته "غير إنسانية وقاسية". وأضافت أنه محروم من الكهرباء منذ 2 أغسطس وليس هناك أي تواصل معه منذ أسبوع.

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