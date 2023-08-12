العالم اليوم - أوكرانيا تبدأ تسجيل السفن الراغبة في عبور ممر بالبحر الأسود

انتم الان تتابعون خبر أوكرانيا تبدأ تسجيل السفن الراغبة في عبور ممر بالبحر الأسود من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 12 أغسطس 2023 07:17 مساءً - قالت وكالة أنباء محلية اليوم السبت إن أوكرانيا، التي تسعى إلى فتح طرق ملاحية آمنة في البحر الأسود، بدأت في تسجيل السفن الراغبة في استخدام الممر الذي أعلنته الأسبوع الماضي.

وأعلنت أوكرانيا، الخميس الماضي، فتح "ممر إنساني" في البحر الأسود يسمح بإبحار سفن الشحن المحاصرة في موانئها منذ أن اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022.

ويعد الممر اختبارا جديدا لحصار روسيا الفعلي بعد انسحابها الشهر الماضي من الاتفاق الذي سمح لكييف بتصدير الحبوب.

ونقلت وكالة إنترفاكس الأوكرانية عن المتحدث باسم البحرية الأوكرانية دميترو بليتينتشوك قوله "التسجيل مفتوح الآن والمنسق يعمل بالفعل"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

كان مصدر بالقطاع قد أبلغ رويترز أمس الجمعة بأنه لم تمر أي سفن بعد بالممر.

وقال بليتينتشوك "بالطبع كل شيء سيحدث تحت إشراف القوات المسلحة الأوكرانية. نبذل قصارى جهدنا لضمان الأمن".

ولم توضح روسيا ما إن كانت ستحترم ممر الشحن، في حين عبَّرت مصادر في قطاعي الشحن والتأمين عن مخاوفها إزاء السلامة.

وسيكون الممر الإنساني متاحا، في بادئ الأمر على الأقل، لسفن مثل سفن الحاويات العالقة في الموانئ الأوكرانية منذ بدء الحرب، والتي لم تكن مشمولة بالاتفاق الذي فتح الموانئ أمام شحنات الحبوب العام الماضي.