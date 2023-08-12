80 قتيلاً جراء حرائق الغابات في هاواي

80 قتيلاً جراء حرائق الغابات في هاوايارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات التي اندلعت في جزيرة ماوي بولاية هاواي الأمريكية اليوم السبت إلى 80 قتيلا.

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن السلطات المحلية في بيان لها القول: إن "حريق منطقة لاهاينا الذي انتشر من الغابة إلى المناطق السكنية لم ينته بعد، لكن تم احتواؤه بنسبة 85 في المائة، فيما تم احتواء حريقين آخرين في الجزيرة بنسبتي 80 و50 في المائة".

وأشارت إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان بعض السكان تلقوا أي تحذيرات قبل أن تلتهم النيران منازلهم.

وأضافت السلطات: إن فرق البحث تستعين بكلاب مدربة لإيجاد جثث ضحايا الحرائق.. لافتة إلى أن الحرائق أتت على ألف مبنى، وشردت الآلاف، وهو ما يتطلب على الأرجح سنوات عديدة ومليارات الدولارات لإعادة البناء.

وأعلنت مقاطعة "ماوى" أمس وصولها جزئياً إلى المنطقة المحظورة المتضررة من الحرائق، وتم فرض حظر التجول من الساعة العاشرة مساء حتى الساعة السادسة صباحاً يومياً بالتوقيت المحلي في بلدة لاهاينا التاريخية.

وكانت حصيلة سابقة قد أشارت إلى مصرع 67 شخصاً جراء هذه الحرائق.

وتعد هذه الحرائق الكارثة الطبيعية الأكثر فتكا في تاريخ الولاية بعد أن تخطت كارثة تسونامي التي أودت بحياة 61 شخصاً على جزيرة هاواي الكبرى في عام 1960م.