العالم اليوم - الديوان الأميري: أمير الكويت بصحة طيبة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 12 أغسطس 2023 10:20 مساءً - أكد الديوان الأميري الكويتي، مساء السبت، أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح "يتمتع بصحة طيبة"، نافيا ما جرى تناوله على بعض وسائل التواصل بشأن صحته.