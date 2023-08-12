العالم اليوم - في 7 أشهر.. تركيا تستقبل 692 ألف سائح عبر سفن فندقية

انتم الان تتابعون خبر في 7 أشهر.. تركيا تستقبل 692 ألف سائح عبر سفن فندقية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 12 أغسطس 2023 10:20 مساءً - استقبلت تركيا 692 ألف سائح قادمين على متن سفن سياحية في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.

ونشرت المديرية العامة للملاحة البحرية التابعة لوزارة النقل والبنى التحتية في تركيا احصائيات شهر يوليو بشأن السفن السياحية وأعداد الركاب.

وارتفع عدد السفن السياحية القادمة إلى موانئ تركيا في يوليو 28.3 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبلغ 154 سفينة، فيما وصل عدد المسافرين على متنها نحو 209 آلاف مسافر بزيادة بواقع 72.6 بالمئة.

وزاد عدد السفن السياحية القادمة إلى موانئ البلاد 31.4 بالمئة في الفترة من يناير إلى يوليو وارتفع عددها إلى 574 سفينة.

فيما زاد عدد الركاب القادمين عبر تلك السفن في نفس الفترة 83.6 بالمئة وبلغ 691 ألفا و958 راكبا.

وجاء ميناء قوش أداسي بولاية أيدن غرب تركيا في صدارة الموانئ المستقبلة للسفن السياحية في الأشهر السبعة بواقع 264 سفينة و372 ألف راكب.