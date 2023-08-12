العالم اليوم - هدف أوناحي الرائع يقود مرسيليا إلى فوز صعب

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 12 أغسطس 2023 10:20 مساءً - قاد الدولي المغربي عز الدين أوناحي والبرتغالي فيتور فيتينيا فريقهما مرسيليا للفوز على ضيفه رينس 2-1، السبت، ضمن منافسات المرحلة الأولى من الدوري الفرنسي.

وأدرك أوناحي التعادل للنادي الجنوبي بتسديدة رائعة من 25 مترا في الدقيقة 23، ردا على هدف الافتتاح من المهاجم الياباني جونيا إيتو لرينس (10). وخطف مرسيليا النقاط الثلاث في الدقيقة 73 بهدف المهاجم الشاب فيتينيا (23 عاما) القادم من براغا في يناير الماضي. وعوض مرسيليا في أول مباراة له بإشراف مدربه الجديد الإسباني مارسيلينو، خسارته أمام باناثينايكوس اليوناني ذهابا صفر-1 منتصف الأسبوع، في الدور الثالث المؤهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

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