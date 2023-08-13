مضادات أرضية على الأسطح في بغداد

مضادات أرضية على الأسطح في بغدادقام الجيش العراقي اليوم السبت، بنشر مضادات جوية على أسطح البنايات الحكومية، في مناطق في العاصمة العراقية بغداد، وهو ما أثار جدلاً في البلاد.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في الجيش العراقي اللواء تحسين الخفاجي قوله: إنّ “العملية كانت تجريبية، وضمن مساعي المنظومة العسكرية في تفعيل منظومات الدفاع الجوي مستقبلاً”.. نافياً ما أشيع في وسائل الإعلام، عن “وجود خطر محدق أو استعداداً لحدث أمني”.

وتساءل الكثير من المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي، عن السبب الحقيقي لهذه الإجراءات المفاجئة وغير المعتادة؟.

وأضاف الخفاجي: إنّ سبب نشر المضادات هو “حماية سماء العراق من أي اعتداء، أو خرق، أو تهديد أمني تتعرض له”، مشدّداً على أنّ هذا الإجراء “روتيني ومتبع في كل دول العالم”.

وأوضح أنّ “المضادات نُصبت فوق بناية واحدة في الغزالية فقط، بعد أخذ الموافقات، وذلك قبل سحبها ونقلها إلى مناطق أخرى”.

ولم تصدر وزارة الدفاع العراقية أو جهات حكومية أخرى أي توضيح رسمي حول أسباب نشر هذه المنظومة في العاصمة.