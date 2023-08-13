العالم اليوم - أوكرانيا تعلن تقدمها بالجنوب.. وموسكو تتهم كييف بقصف دونيتسك

انتم الان تتابعون خبر أوكرانيا تعلن تقدمها بالجنوب.. وموسكو تتهم كييف بقصف دونيتسك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 أغسطس 2023 01:20 صباحاً - قال مسؤولون عسكريون أوكرانيون يوم السبت إن قوات كييف أحرزت تقدما في الجنوب وسيطرت على أراض ‭‬لم يتم الكشف عنها، كما أعلنت عن تحقيق بعض النجاحات قرب قرية روبوتين الرئيسية.

وقال الجنرال أولكسندر تارنافسكي قائد القوات الأوكرانية في الجنوب على تليغرام: "هناك مناطق تم تحريرها وقوات الدفاع تواصل عملها"، دون أن يحدد المكان أو الزمان الذي تم فيه إحراز التقدم.

كذلك قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إنها حققت "نجاحا جزئيا في روبوتين بمنطقة زابوريجيا".

وذكرت هيئة الأركان أن أطفالا سقطوا بين القتلى والجرحى المدنيين بعد يوم أطلقت روسيا خلاله ستة صواريخ و32 رشقة من أنظمة إطلاق الصواريخ وشنت 36 غارة جوية على مناطق مأهولة بالسكان ومواقع للقوات الأوكرانية.

وأشارت إلى اندلاع 33 اشتباكا قتاليا، قائلة إن قوات الدفاع الأوكرانية تواصل عملية هجومية نحو ميليتوبول وبيرديانسك.

قتيل وجرحى في قصف أوكراني على دونيتسك

• أعلن دينيس بوشيلين، حاكم منطقة دونيتسك، يوم السبت إن مدنيا قُتل وأصيب ستة أشخاص بينهم فتاة تبلغ من العمر 12 عاما جراء قصف أوكراني مكثف على المنطقة الواقعة في شرق أوكرانيا.

• كتب بوشيلين على قناته على تليغرام يقول إن مدنيا قُتل في حي بمدينة دونيتسك، بينما أصيب ستة أشخاص في ماكيفكا الواقعة شرقي دونيتسك.

• بحسب بوشلين "أطلق العدو ما مجموعه 127 طلقة ذخيرة على مدن ومناطق سلمية في الجمهورية"، في إشارة إلى جمهورية دونيتسك الشعبية وهو الاسم الذي تطلقه موسكو على المنطقة التي أعلنت ضمها العام الماضي.

• بوشلين أضاف أن القصف الأوكراني شمل إطلاق ذخائر عنقودية.

• استخدم الجانبان الذخائر العنقودية خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الذي بدأ قبل 17 شهرا.

• تلقت كييف ذخائر عنقودية من الولايات المتحدة الشهر الماضي وتعهدت بعدم استخدامها سوى في استهداف تجمعات جنود العدو.

• تقول روسيا، التي شنت أوائل العام الماضي عملية عسكرية واسعة النطاق ضد أوكرانيا، إن القوات الأوكرانية تقصف يوميا الأجزاء التي تسيطر عليها موسكو في منطقة دونيتسك.