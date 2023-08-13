العالم اليوم - "لونا" المدمرة.. من ألمانيا للجيش الأوكراني في هذا التاريخ

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 أغسطس 2023 02:17 صباحاً - قالت صحيفة "بيلد" نقلا عن مصادر بشركة "راينميتال" الألمانية إن الشركة ستسلم أوكرانيا منظومة طائرات مسيرة من طراز "لونا" الجيل الجديد بحلول نهاية العام.

وأضافت الصحيفة أن "حزمة الطائرات المسيرة" تتكون من محطة تحكم أرضية تضم عدة طائرات مسيرة، وجهاز إطلاق، وشاحنات عسكرية. وأشارت إلى أن منظومة الطائرات المسيرة يمكن استخدامها كنظام للاستطلاع. وأوكرانيا في حاجة ماسة لتعزيز ترسانتها من الأسلحة‭ ‬سواء الطائرات المسيرة أو الذخائر أو الدبابات في الوقت الذي تكافح فيه لصد القوات الروسية. أهمية سلاح المسيرات لأوكرانيا.. وجهود توطين صناعتها تدرك أوكرانيا أهمية الطائرات المسيرة مع زيادة الطلب عليها في الخطوط الأمامية للحرب مع روسيا كوسيلة فعالة لضرب العمق مثل موسكو ومناطق حيوية ونفوذ للجيش الروسي في أوديسا وشبه جزيرة القرم.

نتيجة لفارق النتائج التي حققتها طائرات دون طيار لصالح الأوكران في مراحل الهجوم المضاد تسعى كييف بكل قوة لتوطين صناعة المسيرات.

تزيد أوكرانيا بشكل سريع وملحوظ إنتاجها من الطائرات المسيرة مع زيادة الطلب عليها في الخطوط الأمامية للحرب مع روسيا.

أكد وزير دفاع أوكرانيا أليكسي ريزنيكوف، أن وزارته استلمت خلال العام وربع العام الأخير (15 شهرا) أكثر من 30 نموذجا من مختلف المسيرات الجوية.

حسب تقارير تسعى أوكرانيا لتوطين صناعة الطائرات دون طيار وتجاوز مرحلة تجميع المسيرات في أراضيها كونها تعتمد على مكونات أجنبية وباتت هناك خطط أكيدة لإنتاج مكوناتها الخاصة محليا.

رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، قال أواخر يوليو، إن بلاده تخطط لزيادة الاستثمارات في تقنية المسيرات بـ10 أضعاف، من 108 ملايين دولار في العام الماضي إلى أكثر من مليار دولار هذا العام.

تمتلك كييف ما لا يقل عن 3 أنواع من الطائرات المسيرة الأوكرانية الصنع من نوع "بوبر" و"أوج 22" ونوع ثالث لم يحدد اسمه، استخدمت جميعها في الهجمات على روسيا خلال الشهور الأخيرة.

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