العالم اليوم - بمشاركة 4000 رجل أمن..نقل زعيم عصابة لسجن محصّن في الإكوادور

انتم الان تتابعون خبر بمشاركة 4000 رجل أمن..نقل زعيم عصابة لسجن محصّن في الإكوادور من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 أغسطس 2023 03:22 صباحاً - أفاد مسؤولون إكوادوريون السبت أن زعيم إحدى أقوى العصابات الإجرامية في البلاد، والمتهم بتهديد مرشح رئاسي اغتيل لاحقا، جرى نقله إلى سجن يخضع لحراسة أمنية قصوى.

ودخل نحو أربعة آلاف رجل أمن فجرا السجن رقم 8 في غواياكيل (جنوب غرب) حيث يحتجز منذ العام 2011 خوسيه أدولفو ماسياس زعيم عصابة "لوس تشونيروس" الملقب بـ"فيتو" من أجل تأمين عملية نقله.

ونشرت السلطات لاحقا صورة لـ"فيتو" ظهر فيها بملابسه الداخلية واضعا يديه على رأسه، وأخرى ممدا على الأرض مع عشرات السجناء الآخرين.

وأعلن الرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو على موقع "إكس" (تويتر سابقا) أنه جرى نقل "فيتو" إلى سجن لاروكا الشديد الحراسة الذي يعد جزءا من مجمع السجون الذي كان فيه.

"فيتو" واغتيال فيافيسينسيو