العالم اليوم - تشافي عن رحيل ديمبلي: جعلناه مهما وراهنا عليه وخيّب الآمال

انتم الان تتابعون خبر تشافي عن رحيل ديمبلي: جعلناه مهما وراهنا عليه وخيّب الآمال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 أغسطس 2023 04:20 صباحاً - أكد تشافي هرنانديز مدرب برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، السبت أن قرار الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي بالرحيل إلى باريس سان جرمان شكّل له خيبة أمل كبيرة.

وكان النادي الفرنسي أكد وصول ديمبلي (26 عاما) إلى العاصمة الباريسية في وقت سابق السبت بعدما فعّل بند تحريره من عقده البالغ 54 مليون دولار.

ودافع تشافي "مايسترو" خط وسط برشلونة السابق فور وصوله لتسلم الأمور الفنية في النادي الكاتالوني عن ديمبلي الذي كان عرضة لانتقادات لاذعة، ودفع به أساسيا ليساهم الدولي الفرنسي في الفوز بلقب "الليغا"، وذلك بعد سنوات عدة وقع خلالها ضحية العديد من الإصابات منذ قدومه في عام 2017.

وقال تشافي في مؤتمر صحافي قبل مباراة فريقه على أرض خيتافي الأحد "بالنسبة لي كان لاعبا جيدا ساعدنا كثيرا وجعلناه مهما، بالنسبة لي كان لاعبا مهما".

وتابع "في النهاية كانت خيبة أمل كبيرة، خيبة أمل كبيرة لأنه قرر الذهاب عندما كان هنا سعيدا. راهنّا عليه وهو أمر مخيب للآمال بالنسبة لي على المستوى الشخصي. أعتقد أننا نؤسس لمشروع هنا، لكنه اختار الذهاب إلى مكان آخر".

وأضاف "أتمنى له التوفيق، لكن بشكل عام، يمكنني القول إن الامر كان مخيبا للآمال".

وانتقل ديمبلي إلى برشلونة من بوروسيا دورتموند الألماني قبل ست سنوات مقابل مبلغ قياسي للنادي بلغ 105 ملايين يورو (115 مليون دولار).

وعانى المتوج بمونديال روسيا 2018 من الإصابات من دون أن يفرض نفسه أساسيا، إلا بعد وصول تشافي.