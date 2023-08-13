العالم اليوم - بالفيديو.. انفجارات في محيط العاصمة السورية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 أغسطس 2023 05:22 صباحاً - قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الأحد، إنه تم سماع أصوات انفجارات في محيط العاصمة دمشق.

وذكرت الوكالة أن العمل جار للتحقق من طبيعة هذه الانفجارات. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر انفجارا كبيرا خلّف كتلة من اللهب.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر بالفيديو.. انفجارات في محيط العاصمة السورية .. في رعاية الله وحفظة