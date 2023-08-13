العالم اليوم - بلافتة جديدة.. رسالة أوكرانية من رمز المقاومة "جزيرة الأفعى"

انتم الان تتابعون خبر بلافتة جديدة.. رسالة أوكرانية من رمز المقاومة "جزيرة الأفعى" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 أغسطس 2023 06:22 صباحاً - وضعت قوات حرس الحدود الأوكرانية لافتة جديدة على جزيرة الأفعى يوم السبت، لتعيد إلى الأذهان ما حدث في الساعات الأولى من بدء العملية العسكرية الروسية عندما استخدم أحد حراس الجزيرة الاستراتيجية الواقعة في البحر الأسود عبارة لرفض الاستسلام لسفينة حربية.

وفي مقطع مصور على فيسبوك تناقله قائد قوات حرس الحدود سيرهي دينيكو، يظهر رجل يرتدي زيا عسكريا أمام عامود باللونين الأزرق والأصفر اللذين يرمزان للعلم الأوكراني ويقول "سيتم تثبيت اللافتة الحدودية التالية في شبه جزيرة القرم بعد أن تحررها قوات الدفاع الأوكرانية".

وأصبحت جزيرة الأفعى الصغيرة رمزا للمقاومة الأوكرانية في الساعات الأولى من بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير 2022 عندما أرسل ضباط روس على متن السفينة الحربية موسكفا التابعة لأسطول البحر الأسود رسالة باللاسلكي للحراس الأوكرانيين المرابطين هناك وأمروهم بالاستسلام أو الموت.

ورد أحدهم على الرسالة قائلا "فلتذهب السفينة الحربية الروسية إلى الجحيم".

معلومات عن جزيرة الأفعى الاستراتيجية