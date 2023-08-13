العالم اليوم - دييغو كوستا يعود للبرازيل.. ويوقع لبوتافوغو حتى نهاية العام

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 أغسطس 2023 11:18 صباحاً - وقع الدولي الإسباني دييغو كوستا، المهاجم السابق لأتلتيكو مدريد وتشلسي الإنجليزي، مع بوتافوغو حتى نهاية العام، وذلك وفق ما أفاد السبت متصدر الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وقال بوتوفاغو في منشور على إنستغرام: "بات دييغو كوستا عضواً جديداً في عائلة بوتافوغو. سيعزز المهاجم صفوف النادي الأسود والأبيض حتى نهاية العام".

وسيجتمع البرازيلي الأصل (34 عاماً) مجدداً بالمدرب البرتغالي برونو لاغي الذي لعب تحت إشرافه الموسم الماضي في ولفرهامبتون الإنجليزي.

وقبل الانضمام إلى ولفرهامبتون في سبتمبر 2022 لموسم واحد سجل فيه هدفاً واحداً فقط خلال 25 مباراة في الدوري الممتاز، دافع كوستا عن ألوان أتلتيكو مينيرو البرازيلي لأشهر معدودة قبل أن يتخذ في يناير 2022 قرار إنهاء عقده بعدما خاض معه 19 مباراة فقط (5 أهداف).

ويبقى أتلتيكو مدريد التجربة الاحترافية الأكثر نجاحاً لكوستا، إذ توج بلقب الدوري الإسباني مرتين عامي 2014 في مروره الأول و2021 في تجربته الثانية مع النادي، الذي أحرز معه أيضاً لقب مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" عام 2018.

وخلال مواسمه الثلاثة مع تشلسي بين 2014 و2017، توج كوستا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين عامي 2015 و2017.

وينضم كوستا الآن إلى فريق يتصدر الدوري البرازيلي بفارق مريح يبلغ 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه فلامنغو.