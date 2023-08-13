العالم اليوم - بيان من وزارة الصحة المصرية بشأن "وضع كورونا"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 أغسطس 2023 12:22 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الأحد، أنها تتخذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمرض كورونا بصفة عامة باعتباره أحد الأمراض التنفسية الحادة مثل الإنفلونزا الموسمية

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان صحفي: فيما يخص الموقف الوبائي في مصر، فإنه بداية من شهر إبريل وحتى الآن، بدأت حالات الإصابة بمرض كورونا تتناقص بشكل ملحوظ.

وصلت الإصابات إلى أقل المعدلات مقارنة بالسنوات السابقة، كما أنه لا توجد حالات وفاة منذ آخر حالة تم تسجيلها في 16 مارس 2023 حتى الآن.

جميع المتحورات المنتشرة حاليا تنتمي إلى المتحور أوميكرون ولا تتسبب في حدوث حالات مرضية شديدة. الوزارة تتابع الموقف الوبائي للفيروسات التنفسية، بما فيها كوفيد-19، من خلال منظومة ترصد قوية تشمل الترصد الروتيني للأمراض التنفسية الحادة للحالات المترددة على العيادات الخارجية أو المحجوزة في المستشفيات، ومن خلال المواقع المختارة لترصد الأمراض التنفسية الحادة والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا، ويتم فحص التسلسل الجيني للعينات المؤكدة معمليا لمرض كوفيد -19 بمعامل الصحة العامة المركزية بشكل مستمر؛ لمتابعة ظهور المتحورات الجديدة داخل مصر .

منظمة الصحة العالمية، أعلنت انتهاء حالة الطوارئ الصحية لمرض كوفيد-19 على مستوى العالم، في 5 مايو 2023، ومنذ ذلك التاريخ، أصبح فيروس كوفيد-19 متوطنا بجميع دول العالم ويتم التعامل معه كباقي الأمراض التنفسية الحادة الأخرى.

المتحور السائد حاليا في العالم هو المتحور أوميكرون وهو سريع الانتشار ولكنه أقل حدة وأقل خطورة من المتحورات الأخرى، وما زالت تظهر متحورات فرعية جديدة من المتحور أوميكرون وجميعها تتسبب في حدوث حالات بسيطة ولم تظهر أي دلائل على زيادة في شدة المرض أو الخطورة.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر بيان من وزارة الصحة المصرية بشأن "وضع كورونا" .. في رعاية الله وحفظة